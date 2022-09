Russia | forniture di gas all' Ue solo dopo lo stop alle sanzioni Macron | favorevole al price cap 

TgLa7 : #Russia, Cremlino: forniture #gas ostacolate solo dalle #Sanzioni Ue ++ 'Sono i cittadini europei a pagare per queste misure' - LaVeritaWeb : Nel giorno in cui Mosca ferma il flusso di gas diretto verso l’Ue, l’Ungheria sigla un accordo con Gazprom per fars… - Agenzia_Ansa : Come annunciato ieri da Gazprom, stamani le forniture di gas dalla Russia verso l'Ue tramite il Nord Stream sono st… - lvoir : RT @angelo_falanga: La Russia guadagna 3.700 euro al secondo dalle forniture di risorse energetiche, ha sostenuto il giornalista francese F… - ErnestUdogwu : RT @askanews_ita: Il #Cremlino: le forniture di #gas riprenderanno solo quando le sanzioni #Ue saranno revocate -

Quella odierna è stata forse la giornata più difficile per non dire drammatica legata al gas per il nostro continente. Lainfatti ha comunicato in mattinata lo stop alleed immediata la reazione sui mercati si è fatta sentire. Ad Amsterdam, dove viene stabilito il prezzo, c'è stata un'immediata impennata ...Tornando alla questione bellica, Venier ha rassicurato che l'mpatto dello stop alledi gas dallaattraverso il gasdotto Nord Stream 'per ora ha un impatto limitat o in quanto il Nord ...I problemi con le forniture di gas all’Europa attraverso il Nord Stream continueranno fino alla revoca delle sanzioni che impediscono la manutenzione dei ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...