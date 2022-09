Royal Wedding, la Principessa che ruba la scena alla sposa sull’altare (Di lunedì 5 settembre 2022) Il primo Royal Wedding dopo le vacanze estive è quello celebrato tra il Conte Charles-Henri d’Udekem d’Acoz e Caroline Philipp, alla presenza di Sua Maestà la Regina Mathilde del Belgio. Ma a rubare la scena alla sposa, elegantissima in bianco, è la Principessa Elisabetta che a 20 anni è ormai protagonista della scena europea e già rivale di Kate Middleton. Elisabetta del Belgio, look a confronto con la Regina Mathilde A convolare a nozze è il Charles-Henri d’Udekem d’Acoz, fratello della Regina Mathilde e quindi zio di Elisabetta. Il conte ha pronunciato il fatidico sì con Caroline Philipp a Pont L’Eveque, in Normandia, circondato dai suoi più cari amici e naturalmente dalla famiglia, compresa sua sorella la Regina ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 settembre 2022) Il primodopo le vacanze estive è quello celebrato tra il Conte Charles-Henri d’Udekem d’Acoz e Caroline Philipp,presenza di Sua Maestà la Regina Mathilde del Belgio. Ma are la, elegantissima in bianco, è laElisabetta che a 20 anni è ormai protagonista dellaeuropea e già rivale di Kate Middleton. Elisabetta del Belgio, look a confronto con la Regina Mathilde A convolare a nozze è il Charles-Henri d’Udekem d’Acoz, fratello della Regina Mathilde e quindi zio di Elisabetta. Il conte ha pronunciato il fatidico sì con Caroline Philipp a Pont L’Eveque, in Normandia, circondato dai suoi più cari amici e naturalmente dfamiglia, compresa sua sorella la Regina ...

Maria Laura del Belgio ha annunciato il Royal wedding: si sposa il 10 settembre

Chi sono i figli di Rania di Giordania

Cinquantadue anni splendidamente portati. Non si può pensare altrimenti di Rania Giordania, la favolosa regina, che il 31 agosto ha festeggiato il proprio compleanno in famiglia. Una famiglia sempre più numerosa. La moglie di re Abdallah ha voluto accanto a sé i figli ma anche i futuri genero e nuora, in attesa dei due Royal wedding.

Ieri, 31 agosto, ha compiuto 52 anni. E, per festeggiare la ricorrenza, Rania di Giordania ha voluto accanto a sé tutta la sua famiglia… allargata. I quattro figli ma, soprattutto il futuro genero e la futura nuora.