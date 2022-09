Roy De Vita a Speranza: «Lei è il ministro della Salute, non il Marchese del Grillo» (video) (Di lunedì 5 settembre 2022) Il chirurgo Roy De Vita, primario all’Istituto tumori Regina Elena di Roma da 20 anni, è stato bloccato sui social da Roberto Speranza dopo un commento critico al post nel quale il ministro sfidava Giorgia Meloni a un confronto in ambito sanitario. A darne notizia è stato lo stesso medico, in un video in cui ricorda a Speranza che il dissenso, «soprattutto se espresso in termini civili, va gestito e non sfuggito». «Lei – ha quindi sottolineato De Vita – è il ministro della Salute, non il Marchese del Grillo». Ma cosa aveva scritto De Vita di così urticante da giustificare una messa al bando? Roy De Vita a Speranza: «Tutti ti criticano, fatti qualche ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Il chirurgo Roy De, primario all’Istituto tumori Regina Elena di Roma da 20 anni, è stato bloccato sui social da Robertodopo un commento critico al post nel quale ilsfidava Giorgia Meloni a un confronto in ambito sanitario. A darne notizia è stato lo stesso medico, in unin cui ricorda ache il dissenso, «soprattutto se espresso in termini civili, va gestito e non sfuggito». «Lei – ha quindi sottolineato De– è il, non ildel». Ma cosa aveva scritto Dedi così urticante da giustificare una messa al bando? Roy De: «Tutti ti criticano, fatti qualche ...

