Ronaldo, stavolta parla il Napoli: l’annuncio di Giuntoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Il ds del Napoli Giuntoli ha parlato questa sera in conferenza stampa. Tanti i temi trattati ed il direttore sportivo è tornato su Ronaldo. Il Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Nonostante numerosi addii il club azzurro è partito alla grande, anche grazie ai nuovi acquisti Kvaratskhelia e Kim. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 settembre 2022) Il ds delhato questa sera in conferenza stampa. Tanti i temi trattati ed il direttore sportivo è tornato su. Ildi Luciano Spalletti ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Nonostante numerosi addii il club azzurro è partito alla grande, anche grazie ai nuovi acquisti Kvaratskhelia e Kim. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

tarzanmauri : @PaPaganini Ti stimo e sei troppo simpatico ma Anche stavolta non ne hai presa mezza #Ronaldo ?? - Chivas01233895 : RT @maserismo: @beacolombo_bc @SerieA Pensa non avessero dato questo rigore allo Spezia ieri sera…sarebbe venuto giù il mondo intero!!! Gli… - maserismo : @beacolombo_bc @SerieA Pensa non avessero dato questo rigore allo Spezia ieri sera…sarebbe venuto giù il mondo inte… - PaoloCrobu86 : @SamCacciolo Al 30 di agosto abbiamo preso anche un Crespo per Ronaldo...se l'offerta per Gosens é arrivata oggi la… - Fabrizi73899271 : Comunque sul 'carro Ronaldo' ci sono saliti in tanti, giornalisti che continuano a toppare e sbilanciarsi troppa… -