Roma, mangia gelato sulla fontana a Monti: 450 euro di multa per un turista (Di lunedì 5 settembre 2022) Violato il regolamento del decoro urbano. 'Non conoscevo le regole, non sapevo che non potessi sedermi', si è giustificato così l'americano Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 settembre 2022) Violato il regolamento del decoro urbano. 'Non conoscevo le regole, non sapevo che non potessi sedermi', si è giustificato così l'americano

repubblica : Monti, mangia il gelato seduto sulla fontana del Cinquecento: maxi multa di 450 euro a un turista [di Romina Marcec… - lacittanews : Un gelato e una birra da 450 euro. Questa è la sanzione comminata dalla Polizia Locale di Roma Capitale a un turist… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Un turista americano di origine italiana è stato multato di 450 euro per essersi seduto sulla fontana dei Catecumeni in piazza… - lacittanews : Multa da oltre 400 euro per un turista americano a Roma, che ha fatto finta di nulla al richiamo degli agenti ed è… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Roma, #turista americano mangia gelato sulla fontana di Monti: maximulta da 450 euro -