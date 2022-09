Roma, lite tra trensessuali finisce in tragedia: colpi di mazza in testa alla rivale, 51enne in coma (Di lunedì 5 settembre 2022) Hanno iniziato a litigare, probabilmente per contendersi il posto dove prostituirsi. Urla e strepiti, seguiti da calci e pugni. La lite è avvenuta a Roma, in via Palmiro Togliatti, all’altezza dell’incrocio con via dei Pioppi e via dei Tulipani, ieri mattina. Dalle parole al tentato omicidio Protagonisti della lite 6 transessuali colombiane e un’uruguaiana. I 6 connazionali della Colombia se la prendono con la “rivale” dell’Uruguay. Dalle parole passano ai fatti e iniziano a tirarle oggetti vari, tra cui delle bottiglie di vetro, senza però riuscire a ferirla. Spaventata, la transessuale si allontana, dirigendosi verso la sua abitazione. Solo dopo qualche minuto torna indietro, dove è rimasta solo una delle 6 colombiane. L’aggressione con una mazza di ferro Vedendo che sul posto è rimasta solo una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022) Hanno iniziato a litigare, probabilmente per contendersi il posto dove prostituirsi. Urla e strepiti, seguiti da calci e pugni. Laè avvenuta a, in via Palmiro Togliatti, all’altezza dell’incrocio con via dei Pioppi e via dei Tulipani, ieri mattina. Dalle parole al tentato omicidio Protagonisti della6 transessuali colombiane e un’uruguaiana. I 6 connazionali della Colombia se la prendono con la “” dell’Uruguay. Dalle parole passano ai fatti e iniziano a tirarle oggetti vari, tra cui delle bottiglie di vetro, senza però riuscire a ferirla. Spaventata, la transessuale si allontana, dirigendosi verso la sua abitazione. Solo dopo qualche minuto torna indietro, dove è rimasta solo una delle 6 colombiane. L’aggressione con unadi ferro Vedendo che sul posto è rimasta solo una ...

