Roma, lite tra trans per il posto: grave colombiana colpita con spranga (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Una transessuale colombiana di 51 anni è ricoverata in gravi condizioni all'Umberto I dopo che ieri mattina è stata colpita con una mazza di ferro in seguito a una lite in viale Palmiro Togliatti, a Roma. Per l'aggressione è stata fermata dalla polizia una trans uruguaiana di 43 anni. L'accusa è di tentato omicidio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

