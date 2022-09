Roma | le pagelle di CM | Karsdorp da horror | Abraham sormontato da Becao Solo Dybala ci prova | Serie A

Leggi su justcalcio

Udinese-4-0 Rui Patricio 4,5 – Karsdrop lo inganna, non riesce a rimediare sull'errore del compagno. Sul raddoppio di Samardzic poteva fare di più, il quarto gol gli passa sotto le gambe. Mancini 5,5 – Dietro traballa, come d'altronde tutta la linea difensiva ma rispetto ai compagni sbaglia meno. Peccato per il palo, se fosse entrato la partita per i giallorossi sarebbe cambiata. Dal 65' Zalewski 5 – Mourinho lo inserisce per dare maggiore spinta sulla sinistra. Non riesce ad incidere, anche lui viene trascinato nel baratro. Smalling 5,5 – Southgate lo osserva dalla tribuna ma la prestazione di questa sera non è delle migliori. Tiene botta ma non basta. Ibanez 5,5 – Il primo tempo non è malvagio. Nella ripresa, quando Deulofeu lo punta, soffre ...