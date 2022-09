Roma, abusi e violenze dal fidanzato. Il drammatico racconto di una 14enne (Di lunedì 5 settembre 2022) ai carabinieri. Il giovane ora è agli arresti Una ragazzina di 14 anni Romana ha denunciato gli abusi e le violenze del fidanzato di 17 anni: “All’inizio era bravo, poi ha iniziato a diventare violento, era geloso e mi obbligava a non andare a scuola se no mi menava per gelosia”. Secondo il racconto che la giovane ha fatto ai carabinieri, il fidanzato 17enne la costringeva a rapporti sessuali anche per strada che poi venivano postati online. Dopo la denuncia il giovane è arrestato a metà agosto. A suo carico le accuse di stalking, violenza sessuale e lesioni. A riportare la vicenda è il quotidiano Repubblica. Nella denuncia si sarebbe anche un “aborto dei primi di luglio”. La giovane nella sua denuncia racconta: “Il mio ragazzo mi ha picchiata, ha provato a strozzarmi mettendomi le ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 settembre 2022) ai carabinieri. Il giovane ora è agli arresti Una ragazzina di 14 annina ha denunciato glie ledeldi 17 anni: “All’inizio era bravo, poi ha iniziato a diventare violento, era geloso e mi obbligava a non andare a scuola se no mi menava per gelosia”. Secondo ilche la giovane ha fatto ai carabinieri, il17enne la costringeva a rapporti sessuali anche per strada che poi venivano postati online. Dopo la denuncia il giovane è arrestato a metà agosto. A suo carico le accuse di stalking, violenza sessuale e lesioni. A riportare la vicenda è il quotidiano Repubblica. Nella denuncia si sarebbe anche un “aborto dei primi di luglio”. La giovane nella sua denuncia racconta: “Il mio ragazzo mi ha picchiata, ha provato a strozzarmi mettendomi le ...

