"Rivoluzione totale". GF Vip 7, ecco quello che vedremo. Signorini annuncia le grandi novità (Di lunedì 5 settembre 2022) Pronta la Rivoluzione al GF Vip 7. Ad anticipare succose novità sull'imminente nuova edizione del reality show, è stato il conduttore Alfonso Signorini in un'intervista. Ha deciso di dialogare con Tv Sorrisi e Canzoni e qui è sceso nei dettagli non soltanto sulla composizione del cast, con i nuovi concorrenti che dunque prenderanno parte al programma, ma anche sulla casa in cui vivranno i vipponi e anche sullo studio, dove insieme a lui ci saranno anche le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il GF Vip 7 vuole stupire ancora e Alfonso Signorini si aspetta comunque risultati importanti in termini di ascolti. Se tra l'altro le cose dovessero andare come sperano i vertici di Mediaset, la trasmissione potrebbe avere una durata davvero enorme per la gioia dei telespettatori. Finora sappiamo con esattezza che ci ...

