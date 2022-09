Regno Unito | Liz Truss sarà la nuova premier | i conservatori l’hanno scelta come leader

(Di lunedì 5 settembre 2022) L’attuale ministra degli Esteri Lizsuccederà a Boris Johnson alla carica di Primo Ministro britannico: è stato annunciato oggi, lunedì 5 settembre. Lo hanno deciso i membri del partito deichiamati a votare dopo una campagna che ha vistocontro Rishi Sunak. Quest’ultimo era Ministro delle Finanze fino alla crisi del governo Johnson di luglio scorso, durante la quale si era dimesso insieme ad altri 59 politici. Il programma diinclude: taglio delle tasse ai ricchi, annullamento dell’aumento delle tasse alle aziende (doveva salire da 19% a 21% ), meno tasse sui carburanti per rispondere alla crisi energetica e l’aumento delle spese militari per arrivare al 3% , eccedendo così di un punto il tasso richiesto dalla Nato. Molti hanno identificato in lei un’erede del tatcherismo. Cresciuta tra ...

ilpost : Liz Truss, del partito Conservatore, è la nuova prima ministra del Regno Unito - Agenzia_Ansa : Liz Truss, 47 anni, ministra degli Esteri in carica, è stata eletta nuova leader del Partito Conservatore britannic… - Agenzia_Ansa : Mary Elizabeth Truss, detta Liz, sarà da domani la terza premier donna del Regno Unito dopo l'epopea della Lady di… - mauro_ortolano : Il Regno Unito ha una nuova premier, Liz Truss. Ha già fatto sapere che è necessario tagliare le tasse ai ricchi. S… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Liz Truss è la nuova premier del Regno Unito e leader del partito conservatore al posto di Boris Johnson -

Liz Truss è il nuovo primo ministro del: nel testa a testa finale delle elezioni per la scelta del leader del partito Conservatore, è riuscita ad avere la meglio sullo sfidante Rushi Sunak per 81.326 voti contro 60.399. Orache ...... anno in cui la canzone divenne una vera e propria hit che scalò in modo vertiginoso le vette delle classifiche del. Lei, danese di origine , riuscì ad imporsi su tantissime altre star ...(Teleborsa) - "Attueremo il programma. Ho vinto da conservatrice e mi comporterò come tale". Queste le parole pronunciate dalla nuova leader Tory e premier britannica entrante Liz Truss, 47 ...Martedì 6 settembre Elisabetta II riceverà il «Kissing hands» il rito del bacio (ormai simbolico) dal nuovo premier Liz Truss dopo il conferimento dell’incarico a Balmoral ...