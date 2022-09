Regno Unito, Liz Truss nuova premier. Meloni: rafforzeremo la nostra collaborazione politica (Di lunedì 5 settembre 2022) Con oltre 80mila preferenze, distanziando di circa 20mila voti il suo sfidante al ballottaggio delle primarie, Rishi Sunak, ex-cancelliere dello Scacchiere, Liz Truss, attuale ministra degli Esteri, è stata eletta alla guida del partito Tory e, di conseguenza, prenderà il posto di Boris Johnson alla guida del governo britannico. Truss, un vero falco in politica estera, ha subito annunciato un “piano coraggioso per tagliare le tasse e far crescere la nostra economia” e “risponderò alla crisi energetica, occupandomi delle bollette delle persone, ma anche affrontando i problemi a lungo termine che abbiamo sull’approvvigionamento energetico”. “Congratulazioni a Liz Truss, nuovo leader del Partito conservatore britannico e primo ministro del Regno Unito. – ha detto Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Con oltre 80mila preferenze, distanziando di circa 20mila voti il suo sfidante al ballottaggio delle primarie, Rishi Sunak, ex-cancelliere dello Scacchiere, Liz, attuale ministra degli Esteri, è stata eletta alla guida del partito Tory e, di conseguenza, prenderà il posto di Boris Johnson alla guida del governo britannico., un vero falco inestera, ha subito annunciato un “piano coraggioso per tagliare le tasse e far crescere laeconomia” e “risponderò alla crisi energetica, occupandomi delle bollette delle persone, ma anche affrontando i problemi a lungo termine che abbiamo sull’approvvigionamento energetico”. “Congratulazioni a Liz, nuovo leader del Partito conservatore britannico e primo ministro del. – ha detto Giorgia ...

ilpost : Liz Truss, del partito Conservatore, è la nuova prima ministra del Regno Unito - Agenzia_Ansa : Liz Truss, 47 anni, ministra degli Esteri in carica, è stata eletta nuova leader del Partito Conservatore britannic… - Agenzia_Ansa : Mary Elizabeth Truss, detta Liz, sarà da domani la terza premier donna del Regno Unito dopo l'epopea della Lady di… - Analysestrategy : RT @StartMagNews: #Truss dovrà cercare di unire un partito diviso sull’ex Primo Ministro #BorisJohnson, e sul corso da dare al conservatori… - moonlight_5v : RT @La_manina__: In Pakistan un'area grande quanto il Regno Unito è finita sott'acqua e qui stiamo per mandare al governo i negazionisti de… -