Regno Unito | Liz Truss è la nuova premier inglese Dalle liti con Mosca alle promesse sulle tasse Chi è la nuova “Iron lady”

(Di lunedì 5 settembre 2022) L’attuale ministra degli Esteri, Liz, è stata eletta alla guida del partito Tory e di conseguenza prenderà il posto di Boris Johnson alla guida del governo britannico.ha raccolto oltre 80mila preferenze, distanziando di circa 20mila voti il suo sfidante al ballottaggio delle primarie, l’ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak. L’annuncio è stato dato da Graham Brady, presidente, del Comitato 1922, organismo interno al gruppo parlamentare conservatore incaricato di gestire la procedura elettorale per la leadership del partito.ha ottenuto 81.326 dei voti espressi da circa 172.000 militanti Tory nel corso delle ultime settimane, secondo il risultato dello spoglio reso noto dopo le 12.30 locali, contro i 60.399 andati a Sunak. “Ho fatto campagna come conservatrice e governerò come conservatrice“, ha dichiarato la ...

Agenzia_Ansa : Liz Truss verso Downing Street: 'Il taglio delle tasse ai ricchi? Ne beneficiano tutti'. La ministra britannica deg… - ilpost : Liz Truss, del partito Conservatore, è la nuova prima ministra del Regno Unito - Agenzia_Ansa : Liz Truss, 47 anni, ministra degli Esteri in carica, è stata eletta nuova leader del Partito Conservatore britannic… - Kmetro0_eu : Regno Unito, Liz Truss è la nuova premier - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Liz Truss, 47 anni, ministra degli Esteri in carica, è stata eletta nuova leader del Partito Conservatore britannico e da… -

I Tories hanno scelto: Liz Truss è la nuova Premier Liz Truss , 47 anni, è la nuova Premier del, terza donna nella storia del Paese dopo Margaret Thatcher e Theresa May, come lei esponenti conservatrici. Proprio i richiami alla leggendaria 'Iron Lady' hanno caratterizzato la campagna ...Mary Elizabeth Truss, 47 anni, detta Liz, ministra degli Esteri da 12 mesi, sarà da domani la terza premier donna del(Tory come le altre) dopo l'epopea della Lady di Ferro e la ...Liz Truss, 47 anni, ministra degli Esteri in carica, è stata eletta nuova leader del Partito Conservatore britannico, forza di maggioranza alla Camera dei Comuni, e da domani subentrerà come premier - ...Roma, 5 set. (LaPresse) - E' "un onore essere stata eletta leader del partito conservatore". Lo ha detto Liz Truss in un breve discorso pronunciato dopo i ...