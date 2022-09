Reddito, cashback, superbonus: Conte rilancia le sue "mancette" (Di lunedì 5 settembre 2022) Il M5S si concentra sui suoi cavalli di battaglia: salario minimo, Reddito di cittadinanza, cashback e superbonus Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 settembre 2022) Il M5S si concentra sui suoi cavalli di battaglia: salario minimo,di cittadinanza,

DigioStefano : @ennebi91 @GiuseppeConteIT abbiamo speso 9 miliardi per il reddito di cittadinanza. abbiamo speso 20 miliardi per q… - Fds1988 : @sebmes Pago già (volentieri) per garantire servizi pubblici a chi non lavora (reddito), paghiamo ogni anno sanzion… - Aldosavar : @MicheleGubitosa @GiuseppeConteIT Ma sta' zitto cicalone! Conte a Draghi non gli può nemmeno pulire le scarpe. Siet… - Mario65155163 : @Turi_000 @placava @ugom65 @luisellacost @Cartabiancarai3 Di cosa parli, la Lega ha dovuto ingoiare parecchie cose… - giov_nigro : @domenicodaiello @Mov5Stelle Mi dica una sola proposta originale M5S che non sia reddito di cittadinanza, cashback… -

I "cavalli di battaglia" del M5S: ecco il programma di Conte ilGiornale.it Elezioni 25 settembre, il programma del M5S di Giuseppe Conte Reddito di cittadinanza, salario minimo, ambiente e diritti: ecco cosa c’è nel programma del Movimento Cinque Stelle, che corre da solo alle ... Tasse & lavoro: diminuirle e aumentarlo. Dai tre poli e i 5 stelle ricette diverse: eccole Il centrodestra vuole la “tassazione piatta”, un’aliquota unica che ciascun partito declina a modo suo. Meloni punta ad applicarla alla quota d’incremento dall’anno prima. Il Pd crede in cuneo fiscale ... Reddito di cittadinanza, salario minimo, ambiente e diritti: ecco cosa c’è nel programma del Movimento Cinque Stelle, che corre da solo alle ...Il centrodestra vuole la “tassazione piatta”, un’aliquota unica che ciascun partito declina a modo suo. Meloni punta ad applicarla alla quota d’incremento dall’anno prima. Il Pd crede in cuneo fiscale ...