Real Madrid: Vinicius Junior ottiene la cittadinanza spagnola (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Real Madrid ha dato l'annuncio dell'ottenimento della nazionalità spagnola da parte di Vinicius Junior. L'attaccante brasiliano ha prestato giuramento sulla Costituzione nella giornata di venerdì ed ora si ritroverà con una doppia nazionalità, lui che gioca con il Brasile dal settembre 2019. Il madrileno non si unirà alla Nazionale spagnola ma è comunque una grande notizia per i Blancos, che ora avranno un posto da extracomunitario in più. SportFace.

