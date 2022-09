Ranking Atp, Medvedev abdica: uno tra Nadal, Alcaraz e Ruud nuovo numero uno al mondo, le proiezioni (Di lunedì 5 settembre 2022) Quando sono ancora in corso gli ottavi di finale, gli Us Open 2022 consegnano già il loro primo verdetto: tra sette giorni Daniil Medvedev non sarà più numero uno del Ranking mondiale. Il russo, eliminato nella notte da Nick Kyrgios, infatti aveva in scadenza i 2000 punti della vittoria dello scorso anno e alla fine del torneo potrebbe ritrovarsi anche fuori dalla top 3. In questo momento sono in tre contendersi il primo posto nel Ranking, con un chiaro favorito. E’ Rafael Nadal, che parte con un buon margine di vantaggio sugli altri e che per questo motivo ha più combinazioni che potrebbero permettergli di ritornare al vertice. Raggiungendo già la finale lo spagnolo sarebbe sicuro di essere n°1, ma potrebbero bastare anche le semifinali o i quarti, nel caso Alcaraz o ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Quando sono ancora in corso gli ottavi di finale, gli Us Open 2022 consegnano già il loro primo verdetto: tra sette giorni Daniilnon sarà piùuno delmondiale. Il russo, eliminato nella notte da Nick Kyrgios, infatti aveva in scadenza i 2000 punti della vittoria dello scorso anno e alla fine del torneo potrebbe ritrovarsi anche fuori dalla top 3. In questo momento sono in tre contendersi il primo posto nel, con un chiaro favorito. E’ Rafael, che parte con un buon margine di vantaggio sugli altri e che per questo motivo ha più combinazioni che potrebbero permettergli di ritornare al vertice. Raggiungendo già la finale lo spagnolo sarebbe sicuro di essere n°1, ma potrebbero bastare anche le semifinali o i quarti, nel casoo ...

