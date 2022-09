Raid Fbi | giudice nominerà special master per carte Trump

(Di lunedì 5 settembre 2022) Unfederale ha accolto la richiesta di Donalddi nominare uno '', una sorta di arbitro, per esaminare i documenti in gran parte classificati sequestrati dall'Fbi nella sua ...

Agenzia ANSA

Un giudice federale ha accolto la richiesta di Donald Trump di nominare uno 'special master', una sorta di arbitro, per esaminare i documenti in gran parte classificati sequestrati dall'Fbi nella sua ...Donald Trump torna sul palco per il primo comizio dopo il blitz dell'Fbi nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, e si lancia come una furia all'attacco di Joe Biden e del Bureau, definendo il p ...