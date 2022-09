Rai, il ricordo del giorno nefasto: una tragedia indimenticabile (Di lunedì 5 settembre 2022) Durante il programma Estate in Diretta, la conduttrice Roberta Capua ha voluto ricordare Lady Diana, morta nel tragico incidente del 1997. Il 31 agosto è una data che gli appassionati delle vicende che riguardano la Famiglia Reale ricordano sempre con grande dispiacere. Proprio in quel giorno, 25 anni fa, perdeva la vita la principessa Diana, coinvolta nel terribile incidente sotto il tunnel dell’Alma a Parigi. Nello schianto hanno perso la vita anche l’imprenditore Dodi Al-Fayed, con cui Lady D aveva intrapreso una relazione sentimentale, e Henri Paul, che guidava l’auto sulla quale viaggiava la coppia. La morte di Lady Diana suscitò profonda commozione e sgomento in tutto il mondo. La principessa era una figura molto apprezzata per il suo impegno umanitario; inoltre in molti si erano schierati dalla sua parte per le umiliazioni subite nel periodo ... Leggi su kronic (Di lunedì 5 settembre 2022) Durante il programma Estate in Diretta, la conduttrice Roberta Capua ha voluto ricordare Lady Diana, morta nel tragico incidente del 1997. Il 31 agosto è una data che gli appassionati delle vicende che riguardano la Famiglia Reale ricordano sempre con grande dispiacere. Proprio in quel, 25 anni fa, perdeva la vita la principessa Diana, coinvolta nel terribile incidente sotto il tunnel dell’Alma a Parigi. Nello schianto hanno perso la vita anche l’imprenditore Dodi Al-Fayed, con cui Lady D aveva intrapreso una relazione sentimentale, e Henri Paul, che guidava l’auto sulla quale viaggiava la coppia. La morte di Lady Diana suscitò profonda commozione e sgomento in tutto il mondo. La principessa era una figura molto apprezzata per il suo impegno umanitario; inoltre in molti si erano schierati dalla sua parte per le umiliazioni subite nel periodo ...

domenica76_ : @ElisabettaCari4 Le fiction della Rai hanno sempre un qualcosa in più per me ???? ne ho seguite tante e aspetto il se… - Roby97677502 : @HoaraBorselli La rai è controllata dal pd, non ci si poteva attendere nulla di diverso,invece di rendere omaggio a… - DConservatore : @mrbassetti @sasa1954123 Trattamenti di favore? A cosa si riferisce? In Italia, le ricordo, c’è una rete che veniva… - mrbassetti : @DConservatore @sasa1954123 Se non ricordo male ad ogni cambio di Governo c'è stata la spartizione degli enti, pens… - Mosange : RT @BEvuccia: Vi sblocco un ricordo ?? Fiorello Show 2011 Ospite Roberto Bolle Pt.1/3 #rai #dance #fiorelloshow @Fiorello @RobertoBol… -