«Raffaella Carrà sulla moneta da 2 euro» | la rivelazione sull’omaggio all’artista italiana

Nel 2023 sarà coniata una moneta commemorativa da 2 euro con l'effigie di Raffaella Carrà. Lo ha rivelato ieri 4 settembre il conduttore e autore tv oltre che autore del libro RaffaBook, Fabio Canino, dal palco del Festival della Tv, a Dogliani, in provincia di Cuneo. La rivelazione è stata ribadita anche oggi dallo stesso Canino in un'intervista a FQMagazine. «Confermo assolutamente quanto detto ieri al Festival della Tv», ha dichiarato l'autore, precisando che non si tratterà di un unico pezzo da collezione, bensì di una moneta commemorativa, che viene emessa dall'Unione europea «per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza». Il conio di una nuova moneta da 2 euro sarebbe l'omaggio all'artista italiana.

