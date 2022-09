Raffaella Carrà: la stampa sulle monete di 2 euro (Di lunedì 5 settembre 2022) E’ passato poco più di un anno dalla scomparsa di Raffaella Carrà, avvenuta lo scorso 5 Luglio 2021. Un’icona divenuta celebre a livello globale, che ha rivoluzionato con il suo talento e il suo stile la televisione italiana e non. Nel corso dell’ultimo anno vi sono state diverse commemorazioni su giornali, radio, tv, fino ad arrivare alla titolazione di strade e murales: tutto in onore di Raffaella. E non si ha certo l’intenzione di fermarsi qui. Ed ecco che da poco è stata diffusa un’eclatante novità: nel 2023 è prevista la circolazione della moneta da 2 euro dedicata a Raffaella Carrà. Il primo ad aver divulgato la notizia è stato l’account social Cinguettarai, che sostiene che ad aver confermato la notizia sia stato Fabio Canino, giudice di Ballando con le Stelle, amico della ... Leggi su zon (Di lunedì 5 settembre 2022) E’ passato poco più di un anno dalla scomparsa di, avvenuta lo scorso 5 Luglio 2021. Un’icona divenuta celebre a livello globale, che ha rivoluzionato con il suo talento e il suo stile la televisione italiana e non. Nel corso dell’ultimo anno vi sono state diverse commemorazioni su giornali, radio, tv, fino ad arrivare alla titolazione di strade e murales: tutto in onore di. E non si ha certo l’intenzione di fermarsi qui. Ed ecco che da poco è stata diffusa un’eclatante novità: nel 2023 è prevista la circolazione della moneta da 2dedicata a. Il primo ad aver divulgato la notizia è stato l’account social Cinguettarai, che sostiene che ad aver confermato la notizia sia stato Fabio Canino, giudice di Ballando con le Stelle, amico della ...

