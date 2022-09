Raffaella Carrà: il suo volto sarà sulle monete da 2 euro (Di lunedì 5 settembre 2022) Raffaella Carrà sta per entrare nei vostri portafogli, letteralmente. Dal prossimo anno, infatti, il nostro paese divulgherà monete da 2 euro con raffiguranti la faccia della conduttrice e cantante. Ecco cosa si legge: “Oltre alla numismatica da collezione, ogni anno i Paesi membri della Zona euro possono coniare e mettere in circolazione monete commemorative o celebrative, ma esclusivamente dal valore commerciale di 2 euro. Tali monete vengono solitamente emesse per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza. Per esempio, nel 2022 l’Unione europea ha coniato una serie di monete per il 35º anniversario del programma Erasmus e il nostro Paese ha destinato i 2 ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 settembre 2022)sta per entrare nei vostri portafogli, letteralmente. Dal prossimo anno, infatti, il nostro paese divulgheràda 2con raffiguranti la faccia della conduttrice e cantante. Ecco cosa si legge: “Oltre alla numismatica da collezione, ogni anno i Paesi membri della Zonapossono coniare e mettere in circolazionecommemorative o celebrative, ma esclusivamente dal valore commerciale di 2. Talivengono solitamente emesse per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza. Per esempio, nel 2022 l’Unionepea ha coniato una serie diper il 35º anniversario del programma Erasmus e il nostro Paese ha destinato i 2 ...

fanpage : Un grande omaggio per l'eterna #Carrà - fanpage : Un grande riconoscimento per l'eterna Raffaella Carrà ? - 87charlie : RT @Cinguetterai: ?? Raffaella Carrà sulla moneta da 2 euro. ???? Ogni anno i Paesi membri della zona euro possono coniare e mettere in circo… - Marilenapas : RT @fanpage: Un grande omaggio per l'eterna #Carrà - lanuovariviera : Il volto di Raffaella Carrà sarà raffigurato sulle monete da 2 euro -