Raffaella Carrà, arriva la moneta da 2 Euro con il suo volto (Di lunedì 5 settembre 2022) arriva la moneta da 2 Euro con il volto di Raffaella Carrà. L’iconica ShowGirl è scomparsa nel luglio 2021. Raffaella Carrà, la moneta da 2 Euro con il volto della show girl Photo Credits: DiLeiarriva la moneta con il volto di Raffaella Carrà in omaggio all’iconica showgirl. La moneta sarà coniata in Italia nel 2023, proprio per omaggiare la famosa showgirl italiana, icona di costume in tutto il mondo. La notizia trapela da Fabio Canino che rivela il rumors al Festival della Tv a Cuneo dove era ospite. Canino ha spiegato che non si stratta di un semplice pezzo per collezionisti, ma un vero e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 settembre 2022)lada 2con ildi. L’iconica ShowGirl è scomparsa nel luglio 2021., lada 2con ildella show girl Photo Credits: DiLeilacon ildiin omaggio all’iconica showgirl. Lasarà coniata in Italia nel 2023, proprio per omaggiare la famosa showgirl italiana, icona di costume in tutto il mondo. La notizia trapela da Fabio Canino che rivela il rumors al Festival della Tv a Cuneo dove era ospite. Canino ha spiegato che non si stratta di un semplice pezzo per collezionisti, ma un vero e ...

repubblica : Raffaella Carrà, una moneta da 5 euro per ricordarla [di Giovanni Gagliardi] - fraversion : Arriva la moneta da 2 euro con il volto di Raffaella Carrà: ecco tutti i dettagli - Il Fatto Quotidiano… - prest0nlogan : RT @Cinguetterai: ?? Raffaella Carrà sulla moneta da 2 euro. ???? Ogni anno i Paesi membri della zona euro possono coniare e mettere in circo… - LogicamentePc : RT @ilmessaggeroit: Raffaella Carrà sulla moneta da 2 euro: verrà coniata nel 2023 (e sarà messa in circolazione) - msgiusi : RT @Cinguetterai: ?? Raffaella Carrà sulla moneta da 2 euro. ???? Ogni anno i Paesi membri della zona euro possono coniare e mettere in circo… -