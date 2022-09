Quinta giornata Bundesliga 2022/2023: il punto (Di lunedì 5 settembre 2022) Novità in vetta alla classifica dopo la Quinta giornata Bundesliga 2022/2023. Il Bayern Monaco, pareggiando in casa contro l’Union Berlino (1-1), perdono la leadership a vantaggio del Borussia Dtm, di misura sull’Hoffenheim(1-0) nell’anticipo del venerdì), e del Friburgo che vince in rimonta sul Bayer Leverkusen (3-2). Poker del Colonia al Wolfsburg(2-4) , e dell’Eintracht al Lipsia(4-0). Vince il Werder Brema in extremis sul campo del Bochum, mentre termina in parità Stoccarda-Schalke(1-1). Nei posticipi, colpi esterni di Hertha Berlino ad Augsburg(0-2) e Mainz in casa del Borussia M’Glabach (0-1). Quinta giornata Bundesliga 2022: I RISULTATI BORUSSIA DORTMUND-HOFFENHEIM 1-0 BAYERN MONACO-UNION BERLINO 1-1 BAYER ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 settembre 2022) Novità in vetta alla classifica dopo la. Il Bayern Monaco, pareggiando in casa contro l’Union Berlino (1-1), perdono la leadership a vantaggio del Borussia Dtm, di misura sull’Hoffenheim(1-0) nell’anticipo del venerdì), e del Friburgo che vince in rimonta sul Bayer Leverkusen (3-2). Poker del Colonia al Wolfsburg(2-4) , e dell’Eintracht al Lipsia(4-0). Vince il Werder Brema in extremis sul campo del Bochum, mentre termina in parità Stoccarda-Schalke(1-1). Nei posticipi, colpi esterni di Hertha Berlino ad Augsburg(0-2) e Mainz in casa del Borussia M’Glabach (0-1).: I RISULTATI BORUSSIA DORTMUND-HOFFENHEIM 1-0 BAYERN MONACO-UNION BERLINO 1-1 BAYER ...

