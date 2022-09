Quartararo barcolla | Bagnaia decolla | a chi andrà il titolo della MotoGP?

(Di lunedì 5 settembre 2022) Gran weèekend per ladi Misano, soprattutto perché il Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini è stato marcato pressoché totalmente da colori italiani. Ducati e Aprilia in qualità di ...

Gran weèekend per la MotoGP di Misano, soprattutto perché il Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini è stato marcato pressoché totalmente da colori italiani. Ducati e Aprilia in qualità di ... MotoGP, GP Gran Bretagna: pole Zarco a Silverstone, 5° Bagnaia. Risultati delle qualifiche Fabio fatica, ma non molla la vetta della top class. Pecco continua a vincere, togliendo il secondo posto ad Espargaro e avvicinando El Diablo. Tra il francese e l'italiano chi la spunterà