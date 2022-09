Quarta Repubblica, Nicola Porro intervista Giulio Tremonti e Mariolina Castellone (Di lunedì 5 settembre 2022) Quarta Repubblica, Nicola Porro intervista Giulio Tremonti e Mariolina Castellone. L’appuntamento è per questa sera su Rete4 Questa sera, a “Quarta Repubblica” – il talkshow che Nicola Porro conduce ogni lunedì su Retequattro a partire dalle 21.30 – l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti (candidato con Fratelli d’Italia) e la capogruppo al Senato del Movimento Cinque Stelle Mariolina Castellone si confronteranno sulla crisi del gas e sul caro-energia, a venti giorni dalle elezioni politiche. Tra i temi della puntata anche gli sviluppi del caso aperto dal video della lite di Frosinone per cui il Pd Albino ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 settembre 2022)Castellone. L’appuntamento è per questa sera su Rete4 Questa sera, a “” – il talkshow checonduce ogni lunedì su Retequattro a partire dalle 21.30 – l’ex ministro dell’Economia(candidato con Fratelli d’Italia) e la capogruppo al Senato del Movimento Cinque Stellesi confronteranno sulla crisi del gas e sul caro-energia, a venti giorni dalle elezioni politiche. Tra i temi della puntata anche gli sviluppi del caso aperto dal video della lite di Frosinone per cui il Pd Albino ...

ItaliaViva : ?? Ci vediamo stasera con Matteo Renzi ospite di Nicola Porro. Non mancate! ??Rete4 ?? 21.30 ?? Quarta Repubblica - matteosalvinimi : Ottimi ascolti dal bravo Nicola Porro a Quarta Repubblica ieri sera: meglio di quelli fatti registrare da Renzi che… - rubenanguiano : RT @repubblica: Sainz, errore Ferrari ai box: non c'è la quarta gomma, sosta lunghissima - Fer12Fox : RT @repubblica: Sainz, errore Ferrari ai box: non c'è la quarta gomma, sosta lunghissima - repubblica : Sainz, errore Ferrari ai box: non c'è la quarta gomma, sosta lunghissima -