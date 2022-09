“Purtroppo è lui”. Ritrovato morto dai carabinieri, la scoperta choc sull’uomo scomparso venerdì (Di lunedì 5 settembre 2022) Prima la scomparsa poi la scoperta choc. Dell’imprenditore torinese ma di origini albanesi alcuna traccia da 48 ore. Fatmir Ara era il titolare dell’azienda Nuova Edile con sede a Mathi. Aveva alcuni precedenti alla spalle. Ricerche avviate non appena lanciato l’appello, poi il ritrovamento. Fatmir Ara Ritrovato morto dopo la scomparsa. L’imprenditore di 43 anni viveva a Mathi, nel Torinese. La denuncia della scomparsa è avvenuto il 2 settembre: la moglie, non vedendolo rientrare a casa, aveva dato l’allarme e da quel momento la squadra dei carabinieri non ha arrestato le ricerche. Fatmir Ara Ritrovato morto dopo la scomparsa La tragica scoperta del corpo dell’imprenditore privo di vita è avvenuta nella zona di campagna a San Carlo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Prima la scomparsa poi la. Dell’imprenditore torinese ma di origini albanesi alcuna traccia da 48 ore. Fatmir Ara era il titolare dell’azienda Nuova Edile con sede a Mathi. Aveva alcuni precedenti alla spalle. Ricerche avviate non appena lanciato l’appello, poi il ritrovamento. Fatmir Aradopo la scomparsa. L’imprenditore di 43 anni viveva a Mathi, nel Torinese. La denuncia della scomparsa è avvenuto il 2 settembre: la moglie, non vedendolo rientrare a casa, aveva dato l’allarme e da quel momento la squadra deinon ha arrestato le ricerche. Fatmir Aradopo la scomparsa La tragicadel corpo dell’imprenditore privo di vita è avvenuta nella zona di campagna a San Carlo ...

Diana16034 : RT @nicftlouis: quando le fan dicono a louis che ha salvato loro la vita deve significare davvero molto per lui. purtroppo io a DLIBYH e JL… - Marty53526666 : RT @nicftlouis: quando le fan dicono a louis che ha salvato loro la vita deve significare davvero molto per lui. purtroppo io a DLIBYH e JL… - sarrcasticaa : a lei di guardare la fotocamera quando dietro c’è lui purtroppo,,,, - sissi_campanini : @patchonki @grotondi @pdnetwork Purtroppo lui per essere più sicuro di essere rieletto si è messo con lá meloni ?? - ReiKashino : @brunnhyld @Tony_c977 In verità a “imprenditrice digitale” fu definito un mio amico durante un matrimonio, per ques… -