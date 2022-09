PSG, Vitinha in campo per la rifinitura anti-Juve (Di lunedì 5 settembre 2022) rifinitura per il PSG in vista della Juve in Champions League: presente anche Vitinha, che però ha svolto un lavoro differenziato Il PSG si prepara ad accogliere la Juve al debutto in Champions League. In casa dei francesi tiene banco il recupero di Vitinha. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il calciatore ha preso parte alla rifinitura, ma facendo un lavoro differenziato. La speranza di Galtier è di recuperarlo in vista della sfida con i bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022)per il PSG in vista dellain Champions League: presente anche, che però ha svolto un lavoro differenziato Il PSG si prepara ad accogliere laal debutto in Champions League. In casa dei francesi tiene banco il recupero di. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il calciatore ha preso parte alla, ma facendo un lavoro differenziato. La speranza di Galtier è di recuperarlo in vista della sfida con i bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TuttoJuve24 : Psg, problemi per Galtier: Vitinha in dubbio per la Juventus #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - mirkonicolino : #Vitinha ha lavorato a parte nell'allenamento mattutino del #PSG. Domani sera la mediana di #Galtier dovrebbe esser… - MondoBN : QUI PSG, La sua presenza è a rischio contro - Luxgraph : Psg-Juve, Vitinha resta in dubbio: differenziato e ginocchio fasciato - respirante4 : ??Psg: lavoro differenziato per Vitinha. [RMC Sport ] -