Psg, stampa turca: “Icardi al Galatasaray, firma in 48 ore” (Di lunedì 5 settembre 2022) Nonostante le diverse voci di mercato che lo hanno interessato, Mauro Icardi è rimasto al Psg. L’argentino si ritrova ostaggio di un ingaggio altissimo di circa otto milioni di euro, nonostante sia stato messo ai margini anche da Galtier. Eppure, l’attaccante argentino potrebbe trovare una soluzione per quanto riguarda il suo futuro già nelle prossime ore: infatti, secondo quanto riporta la stampa turca il Galatasaray sarebbe in contatti più che avanzati per l’ex centravanti di Sampdoria e Inter. La formazione anatolica avrebbe trovato un accordo con il Psg per un prestito oneroso con diritto di riscatto, con i francesi che pagherebbero cinque degli otto milioni di ingaggio dell’argentino. La firma di Icardi dovrebbe arrivare entro 48 ore, anche perché il mercato in Turchia si chiude ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Nonostante le diverse voci di mercato che lo hanno interessato, Mauroè rimasto al Psg. L’argentino si ritrova ostaggio di un ingaggio altissimo di circa otto milioni di euro, nonostante sia stato messo ai margini anche da Galtier. Eppure, l’attaccante argentino potrebbe trovare una soluzione per quanto riguarda il suo futuro già nelle prossime ore: infatti, secondo quanto riporta lailsarebbe in contatti più che avanzati per l’ex centravanti di Sampdoria e Inter. La formazione anatolica avrebbe trovato un accordo con il Psg per un prestito oneroso con diritto di riscatto, con i francesi che pagherebbero cinque degli otto milioni di ingaggio dell’argentino. Ladidovrebbe arrivare entro 48 ore, anche perché il mercato in Turchia si chiude ...

