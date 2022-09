PSG-Juventus in tv, Champions League: dove vederla in chiaro, orario, probabili formazioni, streaming (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo tanta attesa torna finalmente la UEFA Champions League con subito un super match: martedì 6 settembre si sfideranno Paris Saint-Germain e Juventus, incontro valido per la prima giornata del girone H (che vede protagoniste anche Benfica e Maccabi Haifa). I bianconeri arrivano alla sfida contro i Campioni di Francia non nel migliore dei modi, soprattutto per il clima attorno al club, dopo il pareggio contro la Fiorentina che ha lasciato insoddisfatti e non poco i tifosi (più per la prestazione che per il risultato). Davanti ci sarà una squadra che, naturalmente, punta al successo finale con il tridente dei sogni: Neymar, Mbappé e Messi creeranno non pochi grattacapi alla difesa della Juventus. Ci attende dunque un match estremamente interessante; da monitorare in casa Juve le condizioni fisiche dell’ex Di Maria e ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo tanta attesa torna finalmente la UEFAcon subito un super match: martedì 6 settembre si sfideranno Paris Saint-Germain e, incontro valido per la prima giornata del girone H (che vede protagoniste anche Benfica e Maccabi Haifa). I bianconeri arrivano alla sfida contro i Campioni di Francia non nel migliore dei modi, soprattutto per il clima attorno al club, dopo il pareggio contro la Fiorentina che ha lasciato insoddisfatti e non poco i tifosi (più per la prestazione che per il risultato). Davanti ci sarà una squadra che, naturalmente, punta al successo finale con il tridente dei sogni: Neymar, Mbappé e Messi creeranno non pochi grattacapi alla difesa della. Ci attende dunque un match estremamente interessante; da monitorare in casa Juve le condizioni fisiche dell’ex Di Maria e ...

TuttoMercatoWeb : Tuttosport: 'Juventus in ansia per Di Maria'. Potrebbe saltare il PSG in Champions - sportface2016 : #UCL, #Psg. #Kimpembe: 'Conosciamo la #Juventus, grande squadra in attacco' - Gazzetta_it : Col Psg la Juve riparte da Vlahovic e Bonucci. Rabiot si è allenato in gruppo -