Psg-Juventus, i convocati di Allegri: non c'è Di Maria (Di lunedì 5 settembre 2022) La Juventus ha diffuso l'elenco dei giocatori convocati in vista della sfida contro il Psg, valida per la prima giornata della Champions League 2022/2023. Spicca l'assenza di Angel Di Maria, uscito nell'intervallo della sfida contro la Fiorentina per precauzione dopo un goffo tentativo di intercettare la palla in acrobazia nella ripartenza che ha riportato al gol del pareggio dei Viola. Un problema che è quindi più importante del previsto, visto che ha portato all'esclusione dell'argentino in un match così importante, contro la sua ex squadra. Questa la lista completa. Portieri: Perin, Pinsoglio, Garofani. Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli. Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Soulé.

