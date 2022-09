Psg-Juventus | Galtier | “Non siamo i favoriti per vincere la Champions Allegri malizioso”

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 settembre 2022) “Non. Sarebbe riduttivo nei confronti delle altre. Ogni anno ci sono almeno otto squadre che potenzialmente possonola: ci sono squadre favorite che non arrivano alla fine, ci sono sorprese. Il club vuole, ma dire cheno. Non lo penso. Ma da noi ci sono i giocatori migliori”. Lo ha detto l’allenatore del Psg, Christophe, in conferenza stampa alla vigilia della sfida diLeague contro la: “La Juve ha esperienza, è difficile da battere. C’è chi dice che sia difficoltà, ma è difficile spuntarla contro la loro organizzazione. Fanno un ottimo lavoro difensivo e hanno un allenatore esperto come, con quella malizia ...