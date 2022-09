Psg-Juventus, allarme bomba a Parigi alla stazione Montparnasse (Di lunedì 5 settembre 2022) Situazione caotica a Parigi, dove a un giorno di distanza da Psg-Juventus, c’è un allarme bomba segnalato alla stazione di Montparnasse. Nella centralissima zona del capoluogo francese la polizia in assetto antisommossa ha chiuso una serie di strade alla vigilia della partita ed è stato interdetta al traffico un’area di diversi metri a causa di un possibile ordigno presente sul posto. Traffico dunque congestionato a Parigi e chissà che questi disagi non possano ripercuotersi sulle conferenze stampa in programma oggi e sulla partita di domani. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Situazione caotica a, dove a un giorno di distanza da Psg-, c’è unsegnalatodi. Nella centralissima zona del capoluogo francese la polizia in assetto antisommossa ha chiuso una serie di stradevigilia della partita ed è stato interdetta al traffico un’area di diversi metri a causa di un possibile ordigno presente sul posto. Traffico dunque congestionato ae chissà che questi disagi non possano ripercuotersi sulle conferenze stampa in programma oggi e sulla partita di domani. SportFace.

forumJuventus : #PSGJuve, domani ore 20,45. GdS: 'Allegri recupera Rabiot. Di Maria e Paredes non sono al top ma vogliono esserci a… - JuventusFCYouth : #Under19 | @UEFAYouthLeague 1° giornata ?? PSG ?? Juventus ??? Martedì 6 settembre ? 14:00 Forza ragazzi! ???? #UYL - DiMarzio : #ChampionsLeague | @juventusfc, la probabile formazione per la sfida contro il @PSG_inside - pogbanesimo : RT @JuventusFCYouth: #Under19 | @UEFAYouthLeague 1° giornata ?? PSG ?? Juventus ??? Martedì 6 settembre ? 14:00 Forza ragazzi! ???? #UYL h… - MargaritaJaen : RT @sportface2016: Caos alla vigilia di #PsgJuventus, #Parigi blindata per un allarme bomba alla stazione di Montparnasse -