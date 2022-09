PSG-Juve, un big non ci sarà: i convocati! (Di lunedì 5 settembre 2022) La sfida tra PSG e Juventus infiammerà i cuori dei tifosi bianconeri e degli appassionati in generale, nonostante per Allegri la partita più importante del girone sarà quella con il Benfica. Il ragionamento del mister bianconero ha senso, se consideriamo il passaggio del turno. Tuttavia la gara più appariscente, con più pathos, che chiunque vorrebbe giocare è senza dubbio quella con il Paris Saint Germain. La Juventus ha inoltre comunicato i propri convocati per la sfida ai Campioni di Francia e un’assenza salta subito all’occhio. FOTO: Getty Di Maria-Juve-Psg Angel Di Maria non ci sarà nella notte del Parco dei Principi. L’ex più atteso non prenderà parte alla sfida più emozionante del girone di Champions. L’argentino non è riuscito a recuperare, nonostante oggi si sia allenato alla ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 5 settembre 2022) La sfida tra PSG entus infiammerà i cuori dei tifosi bianconeri e degli appassionati in generale, nonostante per Allegri la partita più importante del gironequella con il Benfica. Il ragionamento del mister bianconero ha senso, se consideriamo il passaggio del turno. Tuttavia la gara più appariscente, con più pathos, che chiunque vorrebbe giocare è senza dubbio quella con il Paris Saint Germain. Lantus ha inoltre comunicato i propri convocati per la sfida ai Campioni di Francia e un’assenza salta subito all’occhio. FOTO: Getty Di Maria--Psg Angel Di Maria non cinella notte del Parco dei Principi. L’ex più atteso non prenderà parte alla sfida più emozionante del girone di Champions. L’argentino non è riuscito a recuperare, nonostante oggi si sia allenato alla ...

