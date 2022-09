PSG: Icardi al Galatasaray atteso per le visite mediche (Di lunedì 5 settembre 2022) Mauro Icardi è sempre più vicino al Galatasaray. L'attaccante argentino (classe 1993 ex Inter e Sampdoria) è in arrivo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Mauroè sempre più vicino al. L'attaccante argentino (classe 1993 ex Inter e Sampdoria) è in arrivo...

DiMarzio : #Calciomercato #Ligue1 | @PSG_inside a lavoro per chiudere operazioni in uscita: su #Icardi c'è il Galatasaray. La… - PSGRelay : RT @PSGAddictFR: ???? Mauro Icardi proche de Galatasaray #PSG #AllezParis #TeamPSG - PSGInMyBlood : RT @PSGAddictFR: ???? Mauro Icardi proche de Galatasaray #PSG #AllezParis #TeamPSG - PSGAddictFR : ???? Mauro Icardi proche de Galatasaray #PSG #AllezParis #TeamPSG - SportsbookBTC : Mercato Mercato – PSG: Thunderbolt in the soap opera Icardi -