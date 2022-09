Psg, Al-Khelaifi: «Ci sono club con 1800 milioni di debiti. Servono regole per evitare questi disastri» (Di lunedì 5 settembre 2022) Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg e dell’ECA, ha parlato ai microfoni di Football Talks della situazione di alcuni club Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg e dell’ECA, ha parlato ai microfoni di Football Talks della situazione di alcuni club. Le sue dichiarazioni: «Ci sono club che hanno 1800 milioni di debiti. Servono regole per evitare questi debiti e disastri creati da cambi di presidenza ciclici. È un pericolo per il calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Nasser Al-, presidente del Psg e dell’ECA, ha parlato ai microfoni di Football Talks della situazione di alcuniNasser Al-, presidente del Psg e dell’ECA, ha parlato ai microfoni di Football Talks della situazione di alcuni. Le sue dichiarazioni: «Ciche hannodipercreati da cambi di presidenza ciclici. È un pericolo per il calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

