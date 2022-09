PS5 sbarca nei negozi MediaMarket in grandi quantità: tra poco sarà il turno dell’Italia? (Di lunedì 5 settembre 2022) La rarità di PS5, caratteristica che ahi noi ha accompagnato la PlayStation 5 da ormai due anni a questa parte, da quando cioè ha fatto la sua comparsa, potrebbe divenire a breve solo un brutto ricordo. Ps5, 5/9/2022 – Computermagazine.itIl condizionale, come si suol dire in questi casi, è d’obbligo, ma ciò che sta accadendo negli ultimi tempi potrebbe rappresentare una vera e propria rottura rispetto al presente e al passato. Come riferito da Multiplayer.it, presso gli store MediaMarkt in Germania, che altro non è se non MediaWorld, sono state messe in vendita delle PS5 dal vivo, appunto nei negozi fisici. A testimoniarlo alcuni scatti che fanno già venire l’acquolina alla bocca ai numerosi gamer sparsi per il globo, e che mostrano grandi stock dell’ultima console nata in casa Sony, esposta in bella mostra. E’ in particolare un’immagine pubblicata sui ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) La rarità di PS5, caratteristica che ahi noi ha accompagnato la PlayStation 5 da ormai due anni a questa parte, da quando cioè ha fatto la sua comparsa, potrebbe divenire a breve solo un brutto ricordo. Ps5, 5/9/2022 – Computermagazine.itIl condizionale, come si suol dire in questi casi, è d’obbligo, ma ciò che sta accadendo negli ultimi tempi potrebbe rappresentare una vera e propria rottura rispetto al presente e al passato. Come riferito da Multiplayer.it, presso gli store MediaMarkt in Germania, che altro non è se non MediaWorld, sono state messe in vendita delle PS5 dal vivo, appunto neifisici. A testimoniarlo alcuni scatti che fanno già venire l’acquolina alla bocca ai numerosi gamer sparsi per il globo, e che mostranostock dell’ultima console nata in casa Sony, esposta in bella mostra. E’ in particolare un’immagine pubblicata sui ...

infoitscienza : The Last of Us Parte I sbarca oggi su PS5: Naughty Dog celebra il lancio e ringrazia i fan -