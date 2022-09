Prezzi benzina e gasolio oggi in calo (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – In calo oggi i Prezzi di benzina e gasolio, ma il costo del metano è ormai senza freni. Sono tornate a salire in chiusura di settimana, dopo tre forti ribassi, le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Il Brent non sembra aver risentito in alcun modo dell’accordo al G7 sul tetto al prezzo del petrolio, restando intorno ai 95 dollari al barile. Un impatto maggiore potrebbe averlo la riunione odierna dell’Opec+, cioè del cartello dei paesi esportatori più la Russia, che potrebbe decidere di tagliare la produzione per sostenere i Prezzi. Quanto ai carburanti alla pompa, scendono benzina e gasolio, schizza il metano: la media nazionale dei Prezzi sfiora i 3 euro/kg. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Indi, ma il costo del metano è ormai senza freni. Sono tornate a salire in chiusura di settimana, dopo tre forti ribassi, le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Il Brent non sembra aver risentito in alcun modo dell’accordo al G7 sul tetto al prezzo del petrolio, restando intorno ai 95 dollari al barile. Un impatto maggiore potrebbe averlo la riunione odierna dell’Opec+, cioè del cartello dei paesi esportatori più la Russia, che potrebbe decidere di tagliare la produzione per sostenere i. Quanto ai carburanti alla pompa, scendono, schizza il metano: la media nazionale deisfiora i 3 euro/kg. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta ...

