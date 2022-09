Premiato dall’ONU e con il patrocinio del Ministero della Cultura | IT A CÀ arriva nel Cilento

la Repubblica

... heroes of the Civil war'), l'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o ('Serengeti II) e il grande David Attenborough , pioniere del documentario naturalisticoanche( 'The mating game').... heroes of the Civil war'), l'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o ('Serengeti II) e il grande David Attenborough , pioniere del documentario naturalisticoanche( 'The mating game'). Emmy a Barack Obama per la serie Netflix sui parchi, vince sul grande naturalista Attenborough