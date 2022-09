Pratoni del Vivaro 2022 | Roma e l’Italia al centro del mondo dell’equitazione

Leggi su italiasera

(Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Tutto pronto per il doppio appuntamento aidel. A distanza di 24 anni dai World Equestrian Games 1998,tornano aldel. E lo fanno con l’organizzazione dei Fei World Championships di concorso completo e attacchi, in programma aidelnella fantastica cornice naturale del Parco dei Castellini. Un doppio evento di fascino e tradizione, allestito nell’Impianto Sportivo Equestre che appunto fu sede di alcune gare in occasione dell’Olimpiade di1960 e che per la circostanza si presenterà in grande stile, grazie alla collaborazione sancita dalla Federazione Italiana Sport Equestri, dalla Regione Lazio e dal ...