Polizze online: boom di richieste per i preventivi sull'assicurazione moto (Di lunedì 5 settembre 2022) Il settore delle assicurazioni per la moto registra dati positivi, soprattutto per quanto riguarda i preventivi online, che, grazie all'importante risparmio economico che li caratterizza, sono sempre di più al centro degli interessi degli utenti. La polizza rc è obbligatoria per tutti i veicoli a motore che circolano sul suolo nazionale, come previsto da una legge varata nel 1971. Prima di questa data, infatti, non sussisteva l'obbligo di assicurare la macchina o la moto, tuttavia, causa del sempre maggior numero di mezzi immessi sulle strade, il Governo ritenne necessario introdurre una norma per obbligare chiunque avesse provocato un danno o un incidente, a risarcire i diretti interessati. La sigla Rc sta per Responsabilità Civile del veicolo e, sebbene sia indispensabile per legge, non protegge da ...

