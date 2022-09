POGBA SI OPERA | IL MONDIALE A RISCHIO | I DUBBI DELLA JUVENTUS

Leggi su sportnews.snai

(Di lunedì 5 settembre 2022) La diagnosi, impietosa, ha messo il dito nella piaga: Pauldeve andare sotto i ferri, e da un mese abbondante a questa parte non ha fatto altro che perdere tempo, rischiando così di perdere anche il treno per i mondiali in Qatar. Unche poteva profilarsi all’orizzonte già alla fine di luglio, quando con una scelta conservativa il giocatore aveva rifiutato il consiglio dello staff medico bianconero (e quellonazionale transalpina) optando per esorcizzare il pericolo di un’zione al ginocchio destro, tale da mettere seriamente a repentaglio la sua partecipazione a Qatar 2022. Ma adesso che l’intervento non si può più rimandare, la sensazione è quella di essersi scavato una fossa da solo:ha realisticamente poche chance di saltare sul carro di Didier Deschamps e di puntare a ...