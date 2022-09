Pogba ammette di avere pagato uno stregone: «Nessun malocchio contro Mbappé. Era una donazione per i bambini in Africa» (Di lunedì 5 settembre 2022) Interrogato dagli investigatori francesi, Paul Pogba avrebbe ammesso di aver pagato uno stregone, smentendo però le accuse del fratello Mathias, che in un video diffuso sui social sostiene si sia rivolto a un marabout (uno stregone Africano) per gettare il malocchio contro alcuni compagni della nazionale francese, in particolare Kylian Mbappé. Come rivela France Info, Pogba, tornato alla Juve dopo sei stagioni al Manchester United, ad agosto avrebbe fornito diversi dettagli ai magistrati che indagano sulle minacce e i tentativi di estorsione subiti dal calciatore bianconero a opera di una banda di cui farebbero parte anche i fratelli maggiori (e gemelli) Mathias e Florentin. In base ai verbali, il centrocampista avrebbe confermato di ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Interrogato dagli investigatori francesi, Paulavrebbe ammesso di averuno, smentendo però le accuse del fratello Mathias, che in un video diffuso sui social sostiene si sia rivolto a un marabout (unono) per gettare ilalcuni compagni della nazionale francese, in particolare Kylian. Come rivela France Info,, tornato alla Juve dopo sei stagioni al Manchester United, ad agosto avrebbe fornito diversi dettagli ai magistrati che indagano sulle minacce e i tentativi di estorsione subiti dal calciatore bianconero a opera di una banda di cui farebbero parte anche i fratelli maggiori (e gemelli) Mathias e Florentin. In base ai verbali, il centrocampista avrebbe confermato di ...

