Pisa elezioni | Letta | “Se vince la destra meno diritti e giovani in fuga” Nuovo attacco a Calenda | Renzi e Conte

Ovviamente dovrà essere Draghi a decidere: vedremo la situazione che verrà fuori dalle, ma sono sicuro che l'Italia e l'Europa abbiano bisogno di lui'. 'Sulla questione energetica auspico ...Ovviamente dovrà essere Draghi a decidere: vedremo la situazione che verrà fuori dalle, ma sono sicuro che l'Italia e l'Europa abbiano bisogno di lui'. 'Sulla questione energetica auspico ...Lo ha detto Il segretario del Pd Entico Letta stasera a Pisa al dibattito conclusivo della festa regionale dell'Unità ...di Gabriele MasieroPISAArriva sul palco e le centinaia di persone che lo stanno aspettando si alzano in piedi per applaudirlo. Il ritorno a casa di Enrico Letta, da segretario nazionale del Pd, non tr ...