Piqué ha provato ad acquistare le quote di Barca Studios | la risposta di Laporta

sportli26181512 : Retroscena Barcellona: Piqué ha provato ad acquistare azioni di Barça Studios, 'no' di Laporta: Retroscena sul Barc… - sportli26181512 : Retroscena Piqué: ha provato ad acquistare la quota in vendita di Barça Studios: Gerard Piqué, difensore del Barcel… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Retroscena sul Barcellona : come riferisce Radio Catalunya , Gerardha, tramite la sua società Kosmos , ad acquistare il 24,5% di Barca Studios , ma il presidente blaugrana Joan Laporta ha rifiutato l'offerta.Commenta per primo Gerard, difensore del Barcellona che è stato oggetto di richiesta di abbassamento dell'ingaggio, haad acquistare il 24,5% di Barca Studios , ma il presidente Joan Laporta ha rifiutato l'... Retroscena Piqué: ha provato ad acquistare la quota in vendita di Barça Studios