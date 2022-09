Picchia il cane | ma l’animale si ‘ribella’ e lo azzanna | gravissimo 35enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 settembre 2022) Una reazione inaspettata, seppure coerente con quanto stava accadendo. L’uomo era intento nelre il suoma quello, inaspettatamente, ha reagito e hato direttamente il proprio padrone. Aggredisce il padrone che lo statando Un avvenimento drammatico che non ha mancato di suscitare un certo scalpore mediatico nelle ultime ore, oltre che indignazione anche per le modalità didattiche che l’uomo avrebbe messo in atto nei confronti del suo animale domestico. Dove è accaduto Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, domenica 4 settembre, precisamente sulla spiaggia del lido Marinella a Porto Empedocle, nell’Agrigentino. Una dinamica improvvisa che ha lasciato ben poco tempo all’uomo di riflettere su cosa stessa accadendo. Leggi anche: Porta ila spasso nel parco: un gabbiano ...