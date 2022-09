KT66_Designer : DATA ASTRALE 5 SET 2022 - 11:16AM 'Nun c'è bisogno 'a zingara p'andiviná, Cuncè!!!' Era prevedibile! Ma ti pare che… - iconanews : Petrolio: Opec+ taglia 100.000 barili al giorno a ottobre - gabrieltoma : RT @durezzadelviver: Fantastico, OPEC+ (Russia compresa, quindi) decide di tagliare di 100.000 bbl/d la produzione. Petrolio su del 3,6%. - fisco24_info : Petrolio: Opec+ taglia 100.000 barili al giorno a ottobre: La produzione torna sui livelli di agosto - dr28281 : RT @durezzadelviver: Fantastico, OPEC+ (Russia compresa, quindi) decide di tagliare di 100.000 bbl/d la produzione. Petrolio su del 3,6%. -

L'Opec+ ha deciso di tagliare la produzione di petrolio di 100.000 barili al giorno il mese prossimo per stabilizzare il mercato, ritornando così sui livelli di agosto. Lo riferiscono i delegati. La giornata vedrà la chiusura di Wall Street per il Labour Day gli occhi degli investitori sono puntati anche sulla riunione dell'Opec+, che potrebbe decidere di tagliare la produzione. L'Opec+ con ogni probabilità manterrà invariate le quote di produzione di petrolio per ottobre, per più di un motivo, secondo BofA. Discuterà solo di piani di emergenza. Eni e Saras penalizzate.