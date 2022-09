Petrol Mafie Spa | chiesti oltre 14 anni per Lady Petrolio La difesa | “Nessun legame con la criminalità organizzata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) Quattordicie due mesi di carcere per Anna Bettozzi, nota anche comeio: questa è la richiesta della Procura di Roma nell’ambito del processo parte del filone di indagine “Spa“. Le accuse contestate a vario titolo sono di associazione per delinquere costituita per la commissione di plurimi reati tributari, illecita commercializzazione di prodottiiferi, riciclaggio e autoriciclaggio, anche con lo scopo di agevolare attività di associazioni di tipo mafioso. Il procedimento riguarda anche le procure di Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro e insieme a Bettozzi sono processati con rito abbreviato altri dieci imputati, per i quali sono stati rida quattroe quattro mesi a quattordicidi ...