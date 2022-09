Peskov | In arrivo una tempesta su Usa e Ue Commessi troppi errori

Leggi su affaritaliani

La guerra in Ucraina continua senza sosta da oltre sei mesi e non solo la Russia non intende fermarsi e tantomeno negoziare, ma ora minaccia apertamente di estendere il conflitto a livello globale. Le parole del portavoce di Putinsono durissime. In un paio di interviste, - si legge sul Corriere della Sera - il portavoce di Putin, Dmitrijriassume, esprimendola con grande durezza, la posizione di Mosca e ripete che con Kiev la trattativa potrà essere solo su come "attuare le condizioni della Russia".ha spiegato che ciò che sta accadendo deriva, ad avviso del Cremlino, "da decisioni e azioni assolutamente illogiche e persino assurde dei governi degli Stati Uniti e dell'Unione europea. Naturalmente Mosca reagirà a qualsiasi decisione sui visti presa dal Vecchio Continente".