“Permessi di soggiorno umanitari a stranieri che dimostrino la volontà d’integrarsi” | la Cassazione accoglie il ricorso di un cittadino nigeriano

(Di lunedì 5 settembre 2022) Se si dimostra la “seria intenzione” di integrarsi in Italia, lo straniero ha diritto a un permesso dio. È quanto deciso dalla Corte diche, preso in esame il caso di un extracomunitario di origine nigeriana, ha accolto il suocontro la decisione della Corte d’Appello di Cagliari di negargli il permesso. Nello specifico, l’uomo aveva portato come prova del suo impegno a integrarsi in Italia il fatto che stava frequentando un corso di lingua italiana mentre aveva già ottenuto un contratto di lavoro a tempo determinato. Una sentenza che farà giurisprudenza e che potrebbe cambiare radicalmente gli standard per la concessione dinel Paese. Secondo gli ermellini, infatti, occorre tenere presente che anche per gli stessi cittadini ...

LaStampa : Cassazione: via libera ai permessi di soggiorno umanitari. Basta la “seria intenzione” di integrarsi nel nostro Pae… - fattoquotidiano : “Permessi di soggiorno umanitari a stranieri che dimostrino la volontà d’integrarsi”: la Cassazione accoglie il ric… - agiliberti51 : RT @SkyTG24: Permessi umanitari, la Cassazione: “Basta l'intenzione di seria integrazione” - SkyTG24 : Permessi umanitari, la Cassazione: “Basta l'intenzione di seria integrazione” - Bianca34874951 : RT @LaStampa: Cassazione: via libera ai permessi di soggiorno umanitari. Basta la “seria intenzione” di integrarsi nel nostro Paese https:/… -

Portale Integrazione Migranti

Via libera dalla Cassazione alla concessione deidiper motivi umanitari in favore dei migranti che hanno la "seria intenzione" di integrarsi nel nostro Paese, attestata dallo studio dell'italiano e dallo svolgimento di lavoro ...Via libera dalla Cassazione alla concessione deidiper motivi umanitari in favore dei migranti che hanno la "seria intenzione" di integrarsi nel nostro Paese, attestata dallo studio dell'italiano e dallo svolgimento di lavoro ... Permessi di soggiorno in Ue a livelli pre-pandemia, record in Italia Via libera dalla Cassazione alla concessione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in favore dei migranti che hanno la "seria intenzione" di integrarsi nel nostro Paese, attestata dallo studi ...Accolto il ricorso, ha diritto a restare in Italia per motivi umanitari anche senza il posto fisso, che è "difficile per tutti". Lo studio ...