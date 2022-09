Percorre 120 km di Cammino di Santiago con la carrozzina elettrica: l’impresa del 24enne Francesco. E il video dell’arrivo commuove (Di lunedì 5 settembre 2022) A 24 anni, affetto da una malattia muscolare neurodegenerativa (la sindrome di Duchenne), è riuscito a coprire i 120 chilometri del tracciato finale del Cammino di Santiago de Compostela sulla sua carrozzina elettrica. È la lezione che arriva da Francesco. Con la forza del solo pollice per manovrare il mezzo e di una volontà incrollabile, nella sera di domenica 4 settembre, il marchigiano Francesco Forgione ha tagliato il traguardo entrando nella grande piazza della città galiziana, all’ombra della cattedrale, accolto dagli applausi di pellegrini, camminatori e turisti. Non lo hanno fermato neppure il caldo rovente e gli incendi dei primi giorni del percorso, iniziato a Sarria, e poi la pioggia, il vento di burrasca e temperature invernali. Nel video che racconta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) A 24 anni, affetto da una malattia muscolare neurodegenerativa (la sindrome di Duchenne), è riuscito a coprire i 120 chilometri del tracciato finale deldide Compostela sulla sua. È la lezione che arriva da. Con la forza del solo pollice per manovrare il mezzo e di una volontà incrollabile, nella sera di domenica 4 settembre, il marchigianoForgione ha tagliato il traguardo entrando nella grande piazza della città galiziana, all’ombra della cattedrale, accolto dagli applausi di pellegrini, camminatori e turisti. Non lo hanno fermato neppure il caldo rovente e gli incendi dei primi giorni del percorso, iniziato a Sarria, e poi la pioggia, il vento di burrasca e temperature invernali. Nelche racconta ...

